Лечение тяжелых заболеваний опорно-двигательной системы обсудили на конференции в Хабаровске

В Хабаровске прошла научно-практическая конференция «Травматология и ортопедия Дальнего Востока: интеграция образования, науки и практики». В мероприятии приняли участие более 200 специалистов. За 2 дня прозвучало более 70 докладов, посвященных вопросам диагностики и лечения тяжелых повреждений и сложных заболеваний опорно-двигательной системы у взрослых и детей, современным технологиям оказания высокотехнологической медицинской помощи, а также особенностям оказания спецпомощи пострадавшим в ходе боевых действий. «Травматологическая служба ДФО динамично развивается, но есть направления, требующие особого внимания. Это создание межрегионального центра гнойной остеологии, полноценной системы медицинской реабилитации после операций, улучшение помощи пациентам с онкопатологией опорно-двигательной системы, а также кадровое и ресурсное обеспечение», — отметил заслуженный врач РФ Валерий Воловик. По итогам конференции издали сборник научных материалов, который включил в себя более 50 тезисов по различным направлениям травматологии и ортопедии.