Управление Росгвардии по Хабаровскому краю совместно с МЧС России провело пожарно-тактическое учение. Согласно сценарию, в административном здании произошло возгорание и задымление. Сработала сигнализация. До прибытия спасателей нештатный пожарный расчет Росгвардии приступил к тушению. Проведена эвакуация. Расчет МЧС развернулся, провел разведку, обнаружил пострадавшего, оказал первую помощь, обеспечил средствами защиты дыхания и эвакуировал в безопасное место. Пожарные расчеты предотвратили распространение огня. «Возгорание» локализовано и ликвидировано.
В тушении пожаров потренировались управление Росгвардии и МЧС
Управление Росгвардии по Хабаровскому краю совместно с МЧС России провело пожарно-тактическое учение. Согласно сценарию, в административном здании произошло возгорание и задымление. Сработала сигнализация. До прибытия спасателей нештатный пожарный расчет Росгвардии приступил к тушению. Проведена эвакуация. Расчет МЧС развернулся, провел разведку, обнаружил пострадавшего, оказал первую помощь, обеспечил средствами защиты дыхания и эвакуировал в безопасное место. Пожарные.
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