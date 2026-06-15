В Красноярском крае недалеко от горы Борус заблудились двое туристов

Как сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель», 13 июня в лесу в Шушенском муниципальном округе неподалеку от горы Борус заблудились двое туристов. По информации ведомства, спасатели Шушенской спасательной станции отправились на их поиски ночью. Спасательная операция продолжалась несколько часов, в течение которых специалисты обследовали свыше 12 километров лесных угодий. К полудню 14 июня пропавшие мужчины были найдены и эвакуированы в безопасное место. В КГКУ «Спасатель» рекомендуют туристическим группам и самостоятельно путешествующим гражданам перед отправлением в поход пройти регистрацию в территориальных подразделениях МЧС России.