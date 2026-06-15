Шеф-повар норильского ресторана представит Красноярский край на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Шеф-повар норильского ресторана «Полярная звезда» Александр Скибин — победитель регионального этапа конкурса профмастерства «Лучший по профессии». В августе ему предстоит представить Красноярский край на федеральном этапе в Вологодской области.
«Конкурс “Лучший по профессии” в Красноярском крае охватывает разные профессии и сферы: от промышленности до гастрономии. При организации конкурса поваров мы стремились показать, что эта профессия многогранна. Это и высокая кухня, и наша повседневная жизнь. Поэтому на одной площадке мы объединили и участников, представляющих ресторанный бизнес, и поваров, которые работают в системе образования, здравоохранения, кормят наших детей, пациентов больниц», — прокомментировал заместитель руководителя краевого Агентства труда и занятости населения Сергей Селюнин.
Соревнование профессионалов впервые состоялось 10 июня на базе Красноярского техникума индустрии гостеприимства и сервиса.
Независимо от профессионального опыта и места работы участников, навыки каждого оценивались по строго выверенными критериям. Жюри оценивало как теоретические знания в области технологии приготовления, охраны труда и техники безопасности, так и практические навыки. В течение трех часов конкурсанты готовили холодную закуску из рыбы, горячее блюдо из мяса и десерт.
В итоге наибольшую сумму баллов и первое место завоевал Александр Скибин, представитель ООО «Норильскникельсервис» и шеф-повар ресторана «Полярная звезда».
Александр Скибин в профессии уже 14 лет, прошел все ступени, от помощника повара до шефа. Четыре года назад он переехал в Норильск, где теперь развивает авторскую северную кухню. Подавая заявку на конкурс «Лучший по профессии», Александр хотел не только испытать собственные силы, но и показать, что Заполярье тоже может славиться гастрономической культурой: «Красноярск считается гастрономической столицей России, и это на самом деле так. Каждый раз, приезжая сюда, я говорю, что лучшие рестораны, самые талантливые повара именно в Красноярске. Но и Норильск за последние годы в этом смысле тоже очень вырос. Гастрономия северного города — это, в том числе, ресторан “Полярная звезда”, который пережил ребрендинг и теперь работает в обновленном формате, предлагая гостям северную кухню с авторским акцентом. И я уверен, что развитие кулинарного искусства в Заполярье — это шаг к тому, чтобы наш край стал еще более особой точкой на гастрономической карте страны».
Напомним, открытие после масштабной реконструкции ресторана «Полярная звезда» состоялось в январе. Вклад в развитие Норильска вносит компания «Норникель», которая раскрывает потенциал своих регионов присутствия с разных сторон, создавая новую инфраструктуру.