Шеф-повар норильского ресторана представит Красноярский край на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Александр Скибин в профессии уже 14 лет, прошел все ступени, от помощника повара до шефа. Четыре года назад он переехал в Норильск, где теперь развивает авторскую северную кухню. Подавая заявку на конкурс «Лучший по профессии», Александр хотел не только испытать собственные силы, но и показать, что Заполярье тоже может славиться гастрономической культурой: «Красноярск считается гастрономической столицей России, и это на самом деле так. Каждый раз, приезжая сюда, я говорю, что лучшие рестораны, самые талантливые повара именно в Красноярске. Но и Норильск за последние годы в этом смысле тоже очень вырос. Гастрономия северного города — это, в том числе, ресторан “Полярная звезда”, который пережил ребрендинг и теперь работает в обновленном формате, предлагая гостям северную кухню с авторским акцентом. И я уверен, что развитие кулинарного искусства в Заполярье — это шаг к тому, чтобы наш край стал еще более особой точкой на гастрономической карте страны».