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Шесть оппозиционных сил Армении усомнились в легитимности парламентских выборов

Шесть политических сил Армении усомнились в легитимности парламентских выборов, прошедших 7 июня. Под совместным заявлением подписались оппозиционные блоки «Сильная Армения», «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, партии «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс».

Шесть политических сил Армении усомнились в легитимности парламентских выборов, прошедших 7 июня. Под совместным заявлением подписались оппозиционные блоки «Сильная Армения», «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, партии «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс».

— В течение всего избирательного процесса… имели место системные и организованные нарушения, которые оказали существенное влияние на свободное волеизъявление избирателей, — отметили политики.

Они указали на широкомасштабное использование административного ресурса, политические преследования оппонентов и аресты, а также целенаправленное препятствование деятельности оппозиционных штабов. По их мнению, официальные данные о выборах не отражают реальную волю народа, а зафиксированные результаты не могут служить основой для формирования легитимной власти.

По итогам выборов в парламент прошли три политические силы. Правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, блоки «Сильная Армения» и «Армения» — 29 и 12 соответственно, передает РИА Новости.

14 июня глава ЦИК Ваагн Овакимян на заседании комиссии сообщил, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и самостоятельно сформирует новое правительство.

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