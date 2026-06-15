Очередное золото Анастасии Антоновой — в Красноярске

— В Волгограде за меня болела большая и дружная команда — семья: брат, сестра и мама с папой, а также друзья и товарищи по залу. Папа давал мне советы по борьбе, мама поддерживала дух, сестра и брат постоянно звонили и хвалили, — поведала пресс-службе ФДР Анастасия Антонова. — В нашем весе была смешанная система и потому с Катей Ягич я сегодня боролась дважды. Это усложняло задачу — мы друг друга уже знали. В итоге мне удалась задняя подножка — мой подготовленный приём.