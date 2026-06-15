Экстрасенс Максим Левин женился на девушке из семьи омских отельеров

Победитель 22-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин оформил отношения со своей возлюбленной Кристиной. Семья женщины связана с Омском — её родственники владеют в городе гостиничным бизнесом.
По словам Левина, при первой встрече будущая супруга не произвела на него особого впечатления. Взаимная симпатия возникла позже. Экстрасенс утверждает, что не использовал магию в личной жизни, а Кристина привлекла его внимание поступками и необычными подарками.
Одним из таких сюрпризов стал новый паспорт женщины. Ко дню рождения Левина она самостоятельно сменила фамилию и показала ему документ, в котором уже была записана как Левина.
Избраннице победителя телешоу недавно исполнилось 30 лет. Она младше супруга на 20 лет, однако, как отметил Левин, разница в возрасте не мешает отношениям: у пары оказалось много общих интересов.
Свадебное торжество пара решила провести в Петергофе.