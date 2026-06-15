Рекордное количество команд заявилось на конкурс воздушных змеев в Амурске

— Мы провели уже четвертый открытый городской конкурс. И в этом году он побил все рекорды — количество участников достигло 17 команд! Змеи поражали своей яркостью, разнообразностью форм, оригинальным дизайном, умением красиво парить в небе, — рассказали в Дворце Культуры Амурска.