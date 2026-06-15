Рекордное количество команд заявилось на конкурс воздушных змеев в Амурске

Рекордное количество участников зарегистрировали организаторы городского конкурса воздушных змеев «Цветной Амурск». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», всем желающим было предложено смастерить собственный уникальный воздушный змей и представить его на суд жюри.
Эксперты оценивали красочность конструкции, инновации в оформлении, технические достоинства и полетные качества, высоту полета, управляемость, маневренность.
— Мы провели уже четвертый открытый городской конкурс. И в этом году он побил все рекорды — количество участников достигло 17 команд! Змеи поражали своей яркостью, разнообразностью форм, оригинальным дизайном, умением красиво парить в небе, — рассказали в Дворце Культуры Амурска.
Номинаций конкурса было несколько. Так, в категориях «Творческий полет», «Самый свободный» и «Самый летящий» победителями признали три команды Детского дома № 12. В номинации «Не едиными крыльями» лучшей стала семейная команда из Комсомольска-на-Амуре, а в номинации «Любители Амурского аиста» особенно отличилась семья из Амурска.
— Абсолютным победителем конкурса стала команда «Вольный ветер» — семья Денисовых-Жигалкиных из города Амурск, — проинформировали организаторы.
В этот день небо над городом было не только раскрашено яркими воздушными змеями, также была подготовлена и концертная программа.