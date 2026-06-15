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Диетолог Поляков назвал самую полезную и самую вредную яичницу

Диетолог Поляков в эксклюзивном интервью aif.ru назвал самую полезную и самую вредную яичницу.

Источник: Аргументы и факты

Любители утренней глазуньи и омлетов часто дополняют их различными ингредиентами. Диетолог и эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивном комментарии для aif.ru сказал, какое блюдо будет наиболее полезным, а какое вредным.

«Если попытаться ответить на вопрос, какой вариант самый вредный, а какой самый полезный, то самый вредный — это яичница с колбасой или сосисками, а самый полезный — яичница с овощами», — сказал Поляков.

Диетолог также отметил, что вредной может быть и корочка, которая образуется при жарке.

«Что касается омлета — здесь ситуация примерно та же, что и с жаркой. Омлет всё равно готовится на сковородке, и на нём образуется корочка, а самое вредное в жареных продуктах — именно она», — сказал Поляков.

В этом случае, чтобы минимизировать вред для организма, можно использовать небольшое количество масла и специальные сковородки.

«Поэтому предпочтительнее варёное яйцо. Жареное — менее выгодный вариант, но в целом это тоже не проблема… Яйца богаты холином, который улучшает структуру печени и головного мозга, нормализует жировой обмен и отток желчи. Также в яйцах содержится самый хорошо усвояемый белок. Они полезны и вкусны», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков рассказал, на каком напитке стоит остановить свой выбор, чтобы в жару утолить жажду и не навредить организму.