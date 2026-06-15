Капитана «Каролины» Стаала признали самым ценным игроком Кубка Стэнли

37-летний Стаал отличался в первых пяти матчах финальной серии, до этого за весь плей-офф он записал на свой счет два гола. Нападающий стал четвертым игроком в истории НХЛ, который отметился голом в первых пяти матчах финала Кубка Стэнли. Последним таким хоккеистом был Жан Беливо, добившийся такого результата в 1956 году. Также Стаал стал самым возрастным обладателем «Конн Смайт трофи».