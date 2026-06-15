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Капитана «Каролины» Стаала признали самым ценным игроком Кубка Стэнли

Форвард отличался в первых пяти встречах финальной серии.

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Форвард «Каролины» Джордан Стаал признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в серии «Вегас» со счетом 4−2.

37-летний Стаал отличался в первых пяти матчах финальной серии, до этого за весь плей-офф он записал на свой счет два гола. Нападающий стал четвертым игроком в истории НХЛ, который отметился голом в первых пяти матчах финала Кубка Стэнли. Последним таким хоккеистом был Жан Беливо, добившийся такого результата в 1956 году. Также Стаал стал самым возрастным обладателем «Конн Смайт трофи».

Стаал стал двукратным обладателем Кубка Стэнли — впервые он выиграл трофей в «Питтсбурге» в 2009 году. Также он является чемпионом мира 2007 года в Москве. В 2006 году в составе «Каролины» Кубок Стэнли выиграл его брат — Эрик Стаал.