Капитана «Каролины» Стаала признали самым ценным игроком Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Форвард «Каролины» Джордан Стаал признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, победив в серии «Вегас» со счетом 4−2.
37-летний Стаал отличался в первых пяти матчах финальной серии, до этого за весь плей-офф он записал на свой счет два гола. Нападающий стал четвертым игроком в истории НХЛ, который отметился голом в первых пяти матчах финала Кубка Стэнли. Последним таким хоккеистом был Жан Беливо, добившийся такого результата в 1956 году. Также Стаал стал самым возрастным обладателем «Конн Смайт трофи».
Стаал стал двукратным обладателем Кубка Стэнли — впервые он выиграл трофей в «Питтсбурге» в 2009 году. Также он является чемпионом мира 2007 года в Москве. В 2006 году в составе «Каролины» Кубок Стэнли выиграл его брат — Эрик Стаал.