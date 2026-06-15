«Потери при этом у ВСУ колоссальные. Не успевают подвозить личный состав, как он погибает на линии боевого соприкосновения, так как уголовники не только не проходят никакого обучения, но и также не снабжаются ни средствами бронезащиты, ни новыми видами вооружения. Поэтому российские Вооруженные силы, выполняя свою боевую задачу, уничтожают боевиков и продвигаются вперед. Они выполняют поставленную президентом России задачу по созданию санитарной зоны вокруг Сумской области», — отметил военный эксперт.