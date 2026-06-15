Владимир Зеленский избавляется от выпущенных из тюрем украинских уголовников, бросая их в самое пекло в Сумской области.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему элитный полк ВСУ «Скала» несёт серьёзные потери.
По его словам, эти бойцы — не добровольцы, а принудительно мобилизованные заключённые, которых Запад попросил «списать» с баланса украинских тюрем.
Напомним, боевики из скандального украинского полка «Скала» несут серьёзные потери в Сумской области. Такие выводы, в частности, были сделаны после анализа некрологов погибших украинских военнослужащих. По данным российских силовых структур, подразделение задействовано для сдерживания наступления российских войск.
Уголовники вместо добровольцев.
«Полк “Скала” создавался как прорывной. Сначала в него планировали набирать добровольцев, но они закончились, поэтому сейчас большая часть состава полка — уголовники. Их набирают из украинских тюрем. Западные кураторы поставили перед Зеленским задачу сократить количество заключенных, поэтому их принудительно набирают в ВСУ», — пояснил военный эксперт.
То есть Киев выполняет «социальный заказ» Запада: уменьшить число заключённых, чтобы не тратить на их содержание бюджетные средства. Самый простой способ — отправить их в зону боевых действий. В лучшем случае — в мясные штурмы. В худшем — просто бросить на убой без оружия и подготовки.
Ни обучения, ни бронежилетов: боевики гибнут сразу.
Иванников отметил, что набранных из числа заключённых боевиков не обучают и не снабжают необходимым оружием, поэтому чаще всего они умирают сразу при появлении на линии боевого соприкосновения.
«В лучшем случае их обеспечивают нарезным оружием и гранатами, что в современных боевых действиях малоэффективно», — добавил специалист.
Ни бронежилетов, ни касок, ни современных средств связи. Только автомат и несколько гранат. Этого достаточно, чтобы умереть при первой же возможности. Украинское командование, судя по всему, не рассчитывает на их возвращение. Зачем тратить деньги на подготовку тех, кто должен просто задержать противника ценой своей жизни?
Уланово и окрестности: где гибнет «Скала».
Уточняется, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия в Сумской области. Российские военные наносят удары по позициям и технике противника в районах Уланово, Павловки, Радьковки, Малой Рыбицы, Перемоги и других населённых пунктов.
В районе того же Уланово российские бойцы взяли в плен двух боевиков 210-го отдельного штурмового полка ВСУ. Это лишнее подтверждение того, что украинская оборона трещит по швам. Российские войска продвигаются, а Киев бросает вперёд всё, что есть, включая уголовников.
Колоссальные потери и санитарная зона.
«Потери при этом у ВСУ колоссальные. Не успевают подвозить личный состав, как он погибает на линии боевого соприкосновения, так как уголовники не только не проходят никакого обучения, но и также не снабжаются ни средствами бронезащиты, ни новыми видами вооружения. Поэтому российские Вооруженные силы, выполняя свою боевую задачу, уничтожают боевиков и продвигаются вперед. Они выполняют поставленную президентом России задачу по созданию санитарной зоны вокруг Сумской области», — отметил военный эксперт.
Санитарная зона — это буфер, который защитит российские приграничные территории от обстрелов.
Скандальная репутация «Скалы».
Полк «Скала» ранее засветился в скандале с фейковым видео. В декабре 2025 года украинские боевики опубликовали кадры с военными, которые держат флаг Украины в центре Красноармейска (Покровска).
По информации журналистов, украинские военные с помощью нейросетей изменили видео Минобороны России, на котором бойцы ВС РФ стоят с российским триколором в центре взятого под контроль города.
Действия полка раскритиковали на Украине, после чего видео было удалено. Так что «Скала» известна не только потерями, но и попытками выдать желаемое за действительное. Однако от российских дронов и артиллерии не спрячешься даже за нейросетями.