Шеф-повар из Норильска представит Красноярский край на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии»

«Красноярск считается гастрономической столицей России, и это на самом деле так. Каждый раз, приезжая сюда, я говорю, что лучшие рестораны, самые талантливые повара именно в Красноярске. Но и Норильск за последние годы в этом смысле тоже очень вырос. Гастрономия северного города — это, в том числе, ресторан “Полярная звезда”, который пережил ребрендинг и теперь работает в обновленном формате, предлагая гостям северную кухню с авторским акцентом. И я уверен, что развитие кулинарного искусства в Заполярье — это шаг к тому, чтобы наш край стал еще более особой точкой на гастрономической карте страны», — рассказал повар.