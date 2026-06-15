Поцелуи за решеткой: надзирательница оказалась на скамье подсудимых

Сотрудница британской тюрьмы строгого режима Белмарш предстала перед судом после того, как ее обвинили в недопустимых отношениях с заключенным. Об этом сообщает Daily Mail.
Фигуранткой дела стала 30-летняя Мишель Молвер. По данным издания, женщина поддерживала связь с 23-летним Кемаем Матюриным, который отбывал наказание в исправительном учреждении, где она работала.
Как отмечается, Матюрин оказался в тюрьме еще в 16-летнем возрасте после осуждения за участие в расправе над 20-летним мужчиной.
Согласно материалам дела, знакомство между сотрудницей и заключенным произошло в рамках ее служебных обязанностей. Молвер занималась вопросами трудоустройства осужденных после их освобождения.
Во время разбирательства женщина признала, что целовалась с заключенным в тюремной мастерской и направляла ему письма. При этом она заявила, что не считает свои действия преступлением.
Обстоятельства произошедшего стали предметом судебного рассмотрения, в рамках которого будет дана правовая оценка поведению сотрудницы исправительного учреждения.
По данным Daily Mail, дело привлекло внимание из-за строгих правил, действующих в британской пенитенциарной системе, где любые личные отношения между персоналом и заключенными рассматриваются как потенциальное нарушение служебных обязанностей и требований безопасности учреждения.
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