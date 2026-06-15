Новый пожарный пост начал круглосуточное дежурство в Кызылординской области

В церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов, представители акимата области и жители села, передает DKNews.kz.
Новый объект позволит повысить уровень безопасности сразу в нескольких населенных пунктах и сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации.
Более 3 тысяч жителей будут под защитой.
Добровольное противопожарное формирование создано при поддержке местного предпринимателя, который оказал содействие в реализации проекта.
Пожарный пост будет обеспечивать безопасность жителей сел:
Жанкожа батыр Актан батыр.
В общей сложности под защитой нового подразделения окажутся более 3 тысяч человек.
По данным МЧС, создание таких постов особенно важно для отдаленных населенных пунктов, где скорость реагирования играет решающую роль при возникновении пожаров и других происшествий.
Добровольцы будут дежурить круглосуточно.
Сотрудники добровольного формирования будут нести службу в круглосуточном режиме.
Для работы подразделения создана необходимая инфраструктура:
помещение для пожарной техники диспетчерский пункт комнаты отдыха бытовые помещения.
Это позволит обеспечивать постоянную готовность к выезду на вызовы и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.
МЧС передало технику и оборудование.
Для оснащения нового поста Министерство по чрезвычайным ситуациям передало необходимое оборудование и технику.
В распоряжение добровольцев поступили:
пожарная автоцистерна комплект боевой одежды пожарно-техническое вооружение аварийно-спасательное оборудование средства связи.
Наличие современной техники позволит повысить эффективность тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Отличившихся жителей наградили.
В ходе церемонии открытия министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов вручил ведомственные награды гражданам, предпринимателям, ветеранам и сотрудникам органов гражданской защиты, внесшим вклад в развитие системы пожарной безопасности региона.
Кроме того, ряд участников мероприятия были отмечены наградами акима Кызылординской области.
Подготовка добровольцев продолжится.
Для поддержания высокой готовности личного состава специалисты МЧС будут на постоянной основе проводить обучение и практические занятия.
Подготовка будет включать:
тушение пожаров проведение аварийно-спасательных работ действия при чрезвычайных ситуациях совершенствование профессиональных навыков.
Такой подход позволит обеспечить высокий уровень подготовки добровольцев и повысить безопасность населения.
Почему это важно.
Развитие сети добровольных противопожарных формирований остается одним из ключевых направлений повышения безопасности сельских территорий. Создание новых постов позволяет сократить время прибытия на место происшествия, повысить оперативность реагирования и обеспечить дополнительную защиту жителей отдаленных населенных пунктов.