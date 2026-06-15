«Санкции ослабляют не Россию, а здоровье мировой экономики, превращают ее в инвалида. Мы продолжаем активно торговать энергоресурсами с партнерами, встраиваемся в новые цепочки поставок и чувствуем себя более чем уверенно», — сказал он в интервью РИА Новости.
Накануне Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21 пакет санкций против России. Подробнее о том, какие дополнительные антироссийские рестрикции готовит Запад, читайте здесь на KP.RU.
При этом, как рассказал Бердыев, крупные экономики G20 в неофициальных контактах пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики.
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В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.Читать дальше