Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Превращают в инвалида: В МИД РФ рассказали, что делают антироссийские санкции с мировой экономикой

Бердыев: Санкции ослабляют не Россию, а мировую экономику.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийские санкции наносят вред не РФ, а мировой экономике, фактически превращая её в инвалида. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Санкции ослабляют не Россию, а здоровье мировой экономики, превращают ее в инвалида. Мы продолжаем активно торговать энергоресурсами с партнерами, встраиваемся в новые цепочки поставок и чувствуем себя более чем уверенно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Накануне Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен подготовила новый, 21 пакет санкций против России. Подробнее о том, какие дополнительные антироссийские рестрикции готовит Запад, читайте здесь на KP.RU.

При этом, как рассказал Бердыев, крупные экономики G20 в неофициальных контактах пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики.

Узнать больше по теме
АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.
Читать дальше