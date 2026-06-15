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Купание в запрещенном месте едва не закончилось трагедией для молодого парня в Жамбылской области

В Жамбылской области спасатели предотвратили трагедию на воде — молодой человек чуть не утонул в запрещенном для купания месте, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел накануне в Жуалынском районе на водохранилище «Терис-Ащыбулак». Во время патрулирования акватории сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области спасли гражданина 2005 года рождения. Молодой человек начал тонуть во время купания в запрещенном месте.

Спасатели своевременно заметили происшествие, извлекли пострадавшего из воды и оказали ему доврачебную помощь. После спасения мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в больницу.

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