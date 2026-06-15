Купание в запрещенном месте едва не закончилось трагедией для молодого парня в Жамбылской области

Инцидент произошел накануне в Жуалынском районе на водохранилище «Терис-Ащыбулак». Во время патрулирования акватории сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области спасли гражданина 2005 года рождения. Молодой человек начал тонуть во время купания в запрещенном месте.
Спасатели своевременно заметили происшествие, извлекли пострадавшего из воды и оказали ему доврачебную помощь. После спасения мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в больницу.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше