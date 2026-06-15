В авиакатастрофе в Бразилии погиб певец из США Оливер Три: он прибыл в Рио-де-Жанейро в рамках турне

В Красноярском крае в мае жесткую посадку совершил легкомоторный самолет компании «Аэропром». Пострадали два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолет неожиданно сел в лесу. Он зашел на посадку недалеко от поселка Осиновый мыс Богучанского округа. В результате в больницу доставлены командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Один из них является сотрудником регионального Лесопожарного центра. Второй пострадавший — пилот авиакомпании, у которой арендовали самолет. Больше на борту никого не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших оперативно направили в Богучанскую районную больницу.