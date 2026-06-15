Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму

«Крым, прежде всего, сейчас позиционируется как район купально-пляжной рекреации Российской Федерации. У нас одни из самых лучших пляжей, у нас большая береговая линия как на Азовском, так и на Черном море», — сказал спикер.
Особенно Крым интересен туристам, которые приезжают с северной и равнинной частей России, из крупных мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань и так далее, добавил собеседник.
«Это притяжение должно дальше как-то развиваться. А дальше — уже тот подход, о котором нам говорит правительство: будем действовать в рамках комплексного развития», — сказал гость эфира.
Специалист считает, что в данное время в Крыму преобладает модель специализации туристических территорий. «То есть если мы берем западное побережье Крыма, Евпаторию и так далее, то здесь специализация больше будет на семейно-детском отдыхе и оздоровлении. И необходимо там, где есть успех, это направление усиливать», — пояснил специалист.
«Уже несколько лет обсуждается крупный парк между Симферополем и Бахчисараем. Парк “Крымский” его называют. Несколько проектов уже было. Он, по сути, не привязан ни к какому туристическому ресурсу, а только к транспортной артерии — трассе Таврида. То есть это так называемый якорный центр притяжения туризма. Такие объекты сами к себе притягивают. Те же, допустим, крытые аквапарки — они будут интересны туристам круглый год», — выразил мнение эксперт.
Сейчас, по словам гостя эфира, основная проблема крымского туризма, которую постоянно поднимает правительство, это очень ярко выраженная сезонность.
«Нужно понимать, что даже спустя 30−40 лет мы фактор сезонности не преодолеем. И нужно вести направление его сглаживания. И создавать круглогодичные рекреационные комплексы, такие ядра концентрации туристической активности, которые будут компенсировать отсутствие купально-пляжной рекреации в зимний период. Эти моменты будут сглаживать фактор сезонности и позволят дополнительно развивать нишевые формы туризма, которые будут задействованы», — пояснил специалист.
Доцент кафедры туризма КФУ подчеркнул, что туризм стоит развивать там, где есть хотя бы один из ведущих туристических факторов и главный туристический ресурс.
«Ресурс у нас есть. Море — самое главное. Второй ресурс — это горы, крымская природа и климат. Плюс сюда добавляется главный базовый туристический ресурс — культурно-историческое наследие», — подытожил эксперт.