Не только море: возможности туристических кластеров в Крыму

«Уже несколько лет обсуждается крупный парк между Симферополем и Бахчисараем. Парк “Крымский” его называют. Несколько проектов уже было. Он, по сути, не привязан ни к какому туристическому ресурсу, а только к транспортной артерии — трассе Таврида. То есть это так называемый якорный центр притяжения туризма. Такие объекты сами к себе притягивают. Те же, допустим, крытые аквапарки — они будут интересны туристам круглый год», — выразил мнение эксперт.