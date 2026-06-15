Страховую пенсию намерены назначать по новым правилам

«Если обратиться за пенсией на год позже, коэффициенты составят 1,07 для ИПК и 1,056 для фиксированной выплаты. При отсрочке на пять лет — 1,45 и 1,36. А максимальная прибавка достигается при отсрочке на десять лет: коэффициенты 2,32 и 2,11 соответственно. В итоге пенсия вырастает более чем в два раза. Для наглядности приведу пример. Если у человека сформировано 150 пенсионных баллов, то при выходе на пенсию в 2026 году он будет получать около 33 тысяч рублей в месяц. При отсрочке на десять лет — почти 75 тысяч рублей. Разница колоссальная», — пояснил депутат.