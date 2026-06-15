В Уфе распродают конфискованные машины от 36 тысяч рублей

Как пишет UfaTime.ru, изучивший условия торгов, покупателям предложат автомобили марок Renault, Skoda Octavia, Ford Mondeo, Chevrolet KL Cruze, Skoda Rapid, Geely MK-Cross, Hyundai Solaris и другие модели, включая отечественные. Самая низкая стартовая цена у ВАЗ 21101 2005 года выпуска — всего 36 400 рублей. Однако встречаются и более свежие машины 2019 и 2020 годов. Среди двухколесной техники выделяются Suzuki GSR-750, YX50-CF и «ИЖ Юпитер 5».