В Вяземском районе выявили нарушения миграционного законодательства

В результате проверок составлено 9 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства РФ, нарушители оштрафованы. Полицейские также приняли два решения о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Помимо этого, в отношении трёх иностранцев подготовлены представления о запрете въезда в страну в будущем.