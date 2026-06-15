Под Красноярском спасатели помогли провалившейся в яму собаке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Логовой Емельяновского округа помощь спасателей потребовалась не человеку, а хвостатому жителю региона.
Вечером 13 июня маленькая собачка провалилась в яму и самостоятельно выбраться уже не смогло. Обеспокоенный хозяин позвонил по номеру 112 и попросил о помощи.
На место выехали сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда. Спасатели аккуратно достали собаку из ямы и передали ее владельцу, сообщает КГКУ «Спасатель». Питомец вернулся домой.
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