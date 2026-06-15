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Каменский: форвард «Каролины» Свечников в будущем войдет в топ-20 игроков НХЛ

«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас».

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины» Андрей Свечников в будущем станет одним из 20 ведущих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

В ночь на понедельник «Каролина» в шестом матче победила «Вегас» со счетом 3:0 и выиграла финальную серию плей-офф НХЛ со счетом 4−2. 26-летний Свечников в 19 матчах Кубка Стэнли набрал по системе «гол + пас» 11 очков (6 + 5), забросив 3 шайбы в финальной серии.

«Свечников — лидер команды, доказывает, что один из ведущих игроков. Он вырос в солидного игрока. Думаю, он будет в топ-20 ведущих игроков, всегда на слуху, любит забивать, парень с характером», — сказал Каменский.

«Каролина» созрела для больших результатов, команда к этому шла несколько лет, сохраняя состав и только усиляя его. И по сезону «Каролина» показывала хороший результат. А у хозяев клуба есть терпение — они строили команду для больших побед. Я играл против их главного тренера Рода Бриндамора — он был такой системный игрок, сейчас системный тренер, любит, чтобы много работали на льду, и сам много работал", — добавил собеседник ТАСС.

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