Каменский: форвард «Каролины» Свечников в будущем войдет в топ-20 игроков НХЛ

«Каролина» созрела для больших результатов, команда к этому шла несколько лет, сохраняя состав и только усиляя его. И по сезону «Каролина» показывала хороший результат. А у хозяев клуба есть терпение — они строили команду для больших побед. Я играл против их главного тренера Рода Бриндамора — он был такой системный игрок, сейчас системный тренер, любит, чтобы много работали на льду, и сам много работал", — добавил собеседник ТАСС.