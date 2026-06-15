В Башкирии школьники напишут тесты по биологии, иностранному и географии

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать около 83 тысяч человек, экзамен пройдет в 2658 ППЭ. Письменную часть ЕГЭ по немецкому языку в основные сроки планируют сдавать 549 человек, по французскому — 384 человека, по китайскому — 388 человек, по испанскому — 145 человек. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Устную часть экзамена участники ЕГЭ сдадут 18 и 19 июня.