Более 80% россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Большинство россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды, против такой идеи — каждый пятый житель страны.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob, за год согласных отказаться от пластика стало чуть меньше — на 3 процентных пункта. 19% опрошенных не готовы отказываться от пластиковой посуды.
Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность: 82% и 81% соответственно. При этом молодежь остается наиболее активной: среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с такой посудой, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 75%.