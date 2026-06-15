Более 80% россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность: 82% и 81% соответственно. При этом молодежь остается наиболее активной: среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с такой посудой, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 75%.