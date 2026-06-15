Фильм о китах в Хабаровском крае выиграл международный конкурс

Документальный фильм «Неведомый Хабаровский край. Путешествие к китам» занял первое место на конкурсе «Россия твоими глазами!». Картина победила в номинации «От Калининграда до Камчатки», сообщила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.
Награждение прошло 12 июня на форуме «Путешествуй!». По словам Ярцевой, конкуренция была высокой: на эту номинацию пришлась почти треть всех заявок, а разрыв между первым и вторым местом составил всего два голоса.
Всего в этом году на конкурс поступило более 4459 работ из России, Китая, Уругвая, Аргентины, Турции, Нидерландов, стран СНГ и Персидского залива. За всю историю проекта участники отправили уже свыше 12,5 тысячи работ.
Фильм рассказывает о путешествии в залив Николая на Охотском море. Там комсомольчанин Олег Макаров построил турбазу по программе «Дальневосточный гектар», а летом к берегам приходят гренландские киты, чтобы выводить потомство. Туристы могут наблюдать за ними с воды и выходить к гигантам моря на сапах.
Картину сняли специалисты Туристского информационного центра края по заданию регионального министерства туризма. Это вторая часть цикла «Неведомый Хабаровский край»: первый фильм был посвящён хребту Дуссе-Алинь. Оба выпуска можно посмотреть в визит-центре «Амурский утёс».
«Это огромная гордость для всего края. Поздравляю авторов фильма с заслуженным успехом! Вы смогли показать всю красоту нашего региона — и жюри, и зрители оценили это по достоинству», — отметила Марина Ярцева.