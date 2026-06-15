Фильм о китах в Хабаровском крае выиграл международный конкурс

Фильм рассказывает о путешествии в залив Николая на Охотском море. Там комсомольчанин Олег Макаров построил турбазу по программе «Дальневосточный гектар», а летом к берегам приходят гренландские киты, чтобы выводить потомство. Туристы могут наблюдать за ними с воды и выходить к гигантам моря на сапах.