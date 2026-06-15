В Красноярске проведут ревизию парковочных мест для водителей с ограниченными возможностями здоровья

Мэр Красноярска Сергей Верещагин поручил провести ревизию парковочных мест для водителей с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости их количество будет увеличено за счёт организации дополнительных мест на парковках в микрорайонах. Сейчас специальные места имеются на 66% стоянок. Кроме того, мэр отметил необходимость ужесточения контроля за парковкой. Нужно усилить фиксацию нарушений, взаимодействовать с Госавтоинспекцией, — подчеркнул он. Также в Красноярске продолжится работа по установке тактильных указателей на остановках и монтажу звуковых светофоров. Сейчас в городе установлено 345 таких специальных светофоров.