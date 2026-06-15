В Омской области обнаружили птенцов болотного луня

Региональное управление по охране животного мира в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте» публикует серию кадров, посвящённых гнёздам, которые строят птицы Омской области. На днях ведомство поделилось снимком с гнездом болотного луня. Сделавший в Крутинском районе фото охотинспектор обнаружил в птичьем жилище птенцов.
«В отличие от соколов или ястребов, которые ищут спасения на высоте, болотный лунь доверяет самое дорогое земле и воде. Эти пернатые архитекторы строят свои гнёзда прямо на кочках, заломах тростника или в густых прибрежных зарослях», — рассказали в управлении по охране животного мира.
Птенцы болотного луня ещё совсем крохотные. Малыши покрыты нежным белым или серовато-белым пухом и своим видом напоминают одуванчики.
Кстати, вырастут из крошек опасные хищники. Болотный лунь — подвид семейства ястребиных. Длина птицы — от 50 до 60 сантиметров, а размах крыльев — от 110 до 140 сантиметров. Живут они не только в Евразии, но ещё в Австралии и на Мадагаскаре.