В Омской области обнаружили птенцов болотного луня

Кстати, вырастут из крошек опасные хищники. Болотный лунь — подвид семейства ястребиных. Длина птицы — от 50 до 60 сантиметров, а размах крыльев — от 110 до 140 сантиметров. Живут они не только в Евразии, но ещё в Австралии и на Мадагаскаре.