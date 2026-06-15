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Стало известно, где в Башкирии ГАИ проводит проверки

Мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ.

Источник: Башинформ

Сегодня в утренние часы проходят массовые проверки водителей на следующих участках автодорог:

— на 1307 и 1493 км автодороги М-5 «Урал»,

— на 103 км автодороги Уфа — Янаул,

— на 198 км автодороги Р-240,

— на 204 км автодороги Уфа — Белорецк.

Основной целью рейдов является профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД, таких как управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Водителей просят отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.

Ранее Матвиенко потребовала решить вопрос с перевозками детей на такси.