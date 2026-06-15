Прокуратура требует вернуть Фонду капремонта Прикамья более 170 млн рублей

Прокуратура Пермского края обратилась в суд с иском в интересах регионального Фонда капитального ремонта. Надзорное ведомство добивается взыскания с подрядной организации свыше 170 млн рублей.
В ходе проверки было установлено, что компания использовала поддельные документы для включения в реестр подрядчиков, имеющих право участвовать в электронных аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
После выявления нарушений прокуратура направила иск в Арбитражный суд Пермского края. Ведомство просит признать заключенные с подрядчиком договоры недействительными, а также взыскать с него денежные средства на сумму более 170 млн рублей.