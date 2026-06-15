В Хабаровске отключат горячую воду на три недели: даты и список улиц

Без горячей воды останутся потребители Краснофлотского и Кировского районов в границах Амурского бульвара, улиц Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе ограничения коснутся почти всех домов, кроме зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района Хабаровск-2 и посёлка Горького — их обеспечит горячей водой ТЭЦ-1.