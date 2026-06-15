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В Хабаровске отключат горячую воду на три недели: даты и список улиц

Энергетики будут ремонтировать и обслуживать запорную арматуру, задвижки и другое оборудование, от которого зависит подача тепла потребителям.

В Хабаровске с 6 по 24 июля пройдёт плановый останов ТЭЦ-3. На это время горячую воду отключат в части города и пригородных населённых пунктах, сообщили в Дальневосточной генерирующей компании.

Энергетики будут ремонтировать и обслуживать запорную арматуру, задвижки и другое оборудование, от которого зависит подача тепла потребителям. Ограничения затронут зоны тепломагистралей ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33 и ТМ-35.

Без горячей воды останутся потребители Краснофлотского и Кировского районов в границах Амурского бульвара, улиц Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе ограничения коснутся почти всех домов, кроме зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района Хабаровск-2 и посёлка Горького — их обеспечит горячей водой ТЭЦ-1.

Частично горячее водоснабжение отключат и в Центральном районе: в границах улиц Ленина по нечётной стороне, Ленинградской, Дикопольцева, Карла Маркса, Амурского бульвара, Гоголя и Некрасова.

Ограничения также затронут Хабаровский район — Матвеевку и Тополево. В ДГК пояснили, что такие остановы нужны для подготовки оборудования к дальнейшей работе и стабильному прохождению отопительного сезона.