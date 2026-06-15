В Ачинске продуктовый магазин закрыли из-за тотальной антисанитарии

В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзор обнаружил в объекте на улице Кравченко отслоение краски, плесень, мышиный помёт и труп мыши в торговом зале, неработающий смеситель в туалете, отсутствие горячей и холодной воды, грязные помещения, хранение упаковки прямо в зале, непромаркированный уборочный инвентарь, несоблюдение правил дератизации, а также отсутствие условий для фасовки мяса и контейнерной площадки для ТКО. В отношении торгового объекта возбуждено административное дело.