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В Ачинске продуктовый магазин закрыли из-за тотальной антисанитарии

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку.

Суд приостановил на 60 суток работу торгового здания Ачинского РАЙПО из-за грубых санитарных нарушений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзор обнаружил в объекте на улице Кравченко отслоение краски, плесень, мышиный помёт и труп мыши в торговом зале, неработающий смеситель в туалете, отсутствие горячей и холодной воды, грязные помещения, хранение упаковки прямо в зале, непромаркированный уборочный инвентарь, несоблюдение правил дератизации, а также отсутствие условий для фасовки мяса и контейнерной площадки для ТКО. В отношении торгового объекта возбуждено административное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае 23 человека заболели клещевым энцефалитом.