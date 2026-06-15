В Красноярске усилят контроль за парковками на местах для маломобильных групп

Решение было принято по итогам встречи с участниками рабочей группы по доступности городской среды. Власти также договорились провести ревизию существующих парковочных мест в микрорайонах, чтобы оценить необходимость создания дополнительных площадок для людей с ограниченными возможностями. На данный момент такие места оборудованы на 66% стоянок.