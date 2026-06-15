В Красноярске усилят контроль за парковками на местах для маломобильных групп

Мэр Красноярска Сергей Верещагин поручил ужесточить контроль за соблюдением правил парковки на стоянках для маломобильных граждан. Ответственность за фиксацию нарушений возложена на службу городовых, им предстоит наладить более тесное взаимодействие с госавтоинспекцией.
Решение было принято по итогам встречи с участниками рабочей группы по доступности городской среды. Власти также договорились провести ревизию существующих парковочных мест в микрорайонах, чтобы оценить необходимость создания дополнительных площадок для людей с ограниченными возможностями. На данный момент такие места оборудованы на 66% стоянок.
В рамках повышения доступности городской среды рассматривается возможность установки тактильных указателей на остановках общественного транспорта, добавил Сергей Верещагин. Работы по монтажу звуковых светофоров будут продолжены (в настоящее время их в городе 345).
Кроме того, в этом сезоне приёмка отремонтированных дорог будет осуществляться только после проверки экспертами-маломобильными группами. Аналогичный строгий контроль вводится и при модернизации социальных объектов.