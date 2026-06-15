В Красноярском крае женщина украла 7 млн рублей с карты экс-мужа

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что с января по апрель на счета мужчины и женщины поступили одинаковые выплаты в связи с гибелью их сына в зоне СВО. Однако заявитель об этом даже не догадывался и узнал только от полицейских. Оказалось, что собственные сбережения его бывшая возлюбленная потратила на покупки, а миллионы экс-супруга перевела на свой банковский счет. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила 7,1 млн рублей», — рассказали в ГУ МВД.