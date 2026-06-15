Российские военные взяли в плен актера фильмов для взрослых, воевавшего за ВСУ

Уроженец Донецка более 10 лет назад уехал в Польшу, где начал карьеру порноактера. В состоянии опьянения он избил свою девушку, за что оказался в польской тюрьме, а затем был депортирован на Украину. Там Тузов долго скрывался от мобилизации, но в итоге был призван в ВСУ и вскоре попал в плен.