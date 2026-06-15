Российские военные взяли в плен воевавшего за Украину порноактера с OnlyFans Ивана Тузова. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
Уроженец Донецка более 10 лет назад уехал в Польшу, где начал карьеру порноактера. В состоянии опьянения он избил свою девушку, за что оказался в польской тюрьме, а затем был депортирован на Украину. Там Тузов долго скрывался от мобилизации, но в итоге был призван в ВСУ и вскоре попал в плен.
По данным Telegram-канала, порноактер употребляет наркотики, из-за чего путается в показаниях и иногда рассказывает фантастические истории, однако часть из них оказывается правдой.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников ранее рассказал, что бойцам Вооруженных сил Украины тайно добавляют в пищу наркотическое средство, которое повышает их боеспособность.
До этого пленный боец ВСУ рассказал, что украинские бойцы раздавали неизвестные таблетки бывшим заключенным, призванным на фронт. По словам сослуживцев пленного, при приеме этих препаратов происходит полное «подавление личности».