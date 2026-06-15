Омичи стали реже вызывать скорую

Омская скорая подвела итоги минувшей недели. Как сообщили в БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», в период с 8 по 15 июня 2026 года подстанции выполнили 5849 вызовов к пациентам. Это на 3,5% меньше, чем за предыдущую неделю (с 1 по 8 июня), когда было зафиксировано 6060 выездов. Среднесуточная нагрузка на бригады составила 835 вызовов (неделей ранее — 865). Количество госпитализаций по скорой помощи снизилось с 2470 до 2385.
«СуперОмск» сравнил: в последнюю неделю мая (с 25 мая по 1 июня) количество вызовов было еще выше — 6141, среднесуточная нагрузка достигала 877 выездов, госпитализировали 2520 пациентов. Таким образом, третью неделю подряд наблюдается снижение числа обращений за скорой помощью.