Омичи стали реже вызывать скорую

Омская скорая подвела итоги минувшей недели. Как сообщили в БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», в период с 8 по 15 июня 2026 года подстанции выполнили 5849 вызовов к пациентам. Это на 3,5% меньше, чем за предыдущую неделю (с 1 по 8 июня), когда было зафиксировано 6060 выездов. Среднесуточная нагрузка на бригады составила 835 вызовов (неделей ранее — 865). Количество госпитализаций по скорой помощи снизилось с 2470 до 2385.