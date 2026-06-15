Российские специалисты помогают африканским странам в борьбе с лихорадкой Эбола

В Уганду доставлены новейшие ПЦР-тесты, разработанные российскими учеными в кратчайшие сроки для диагностики вируса Бундибуджио. Тесты показали высокую эффективность и в настоящий момент используются как в Уганде, так и в Демократической Республике Конго. Также проведено обучение угандийских специалистов, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.