Российские специалисты помогают африканским странам в борьбе с лихорадкой Эбола

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В конце мая специалисты Роспотребнадзора одними из первых прибыли в Республику Уганда для оказания помощи местным коллегам по недопущению дальнейшего распространения лихорадки Эбола.
В Уганду доставлены новейшие ПЦР-тесты, разработанные российскими учеными в кратчайшие сроки для диагностики вируса Бундибуджио. Тесты показали высокую эффективность и в настоящий момент используются как в Уганде, так и в Демократической Республике Конго. Также проведено обучение угандийских специалистов, отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.
В работе задействованы две российские мобильные лаборатории, предоставленные Республике Уганда ранее. 7 июня одна из лабораторий была перемещена из столицы к границе с наиболее пострадавшей от текущей вспышки Демократической Республикой Конго и установлена на территории госпиталя города Аруа.
В Кампале продолжается совместная разработка диагностического набора для выявления антител к эболавирусу Бундибуджио.
Помимо передачи тестов специалисты Роспотребнадзора проводят в Браззавиле обучающие семинары для конголезских специалистов по лабораторной диагностике.