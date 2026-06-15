В аэропорту Волгограда из-за налёта БПЛА отменены и задерживаются 14 авиарейсов

На 16 часов задержится вылет рейса № SU 1156 компании «Аэрофлот» в Краснодар. Самолёт покинет региональный центр в 9:00 15 июня. С 19:30 14 июня на 07:00 15 июня отложен вылет ещё одного краснодарского рейса этого же перевозчика. С 20:50 14 июня на 06:30 15 июня смещён вылет рейса № DP 518 «Победы» в Москву. Ещё один столичный рейс № DP 518 компании «Россия» перенесён с 23:10 14 июня на 15:15 15 июня. Рейс в Москву № DP 6966 «Победы», запланированный на 9:30 15 июня, отменён. Рейс Smartavia № 5N 512 отправится в Санкт-Петербург с четырёхчасовой задержкой в 16:00. Рейс № U6 1851 Ural Airlines также вылетит из Волгограда в Анталию с пятичасовой задержкой лишь в 18:15.