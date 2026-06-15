Сергей Юран объяснил свой уход из ФК «СКА-Хабаровск»

— Это абсолютная неправда. Тема даже не затрагивалась. Могу сказать на 100%, что решение связано с рекомендациями врачей. Во-первых, когда мы вели переговоры с руководством клуба, к которому отношусь с уважением, я понимал бюджет «СКА». Все-таки я там работал и знаю все моменты, что на данный момент там есть бюджет, но не такой, что кого захотел — того возьмешь. Когда мы встречались с генеральным директором и спортивным директором клуба, я все четко знал и понимал. Поэтому мое решение с этой версией никак не связано, — прокомментировал Сергей Юран.