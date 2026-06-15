Сергей Юран объяснил свой уход из ФК «СКА-Хабаровск»

Сергей Юран рассказал о причинах ухода из штаба ФК «СКА-Хабаровск». Годовой контракт пришлось разорвать из-за рекомендаций врачей — специалисту посоветовали не летать на дальние расстояния ближайшие два-три месяца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Чемпионат».
Напомним, что главным тренером клуба «СКА-Хабаровск» Сергей Юран был назначен 25 мая 2026 года. Однако 8 июня он попросил об отставке по личным семейным обстоятельствам.
— Была рекомендация врачей — не летать на дальние расстояния ближайшие два-три месяца. Я был в больнице после небольшой операции, которая была связана с удалением камней из почек. Переговорил с руководством «СКА», что есть такие рекомендации и хотелось бы прислушаться к этому. Вопрос не стоял резко: «Нельзя и всё». Нет, просто нежелательно. Приняли решение разорвать контракт, — сказал Сергей Юран.
Уже 12 июня появилась новость о том, что специалист стал главным тренером екатеринбургского «Урала». Как отметили в футбольном клубе, перед ним стоит задача вывести команду в Российскую премьер-лигу.
Вместе с тем в сети распространились слухи об уходе Юрана из «СКА-Хабаровск» на фоне денежной составляющей. Якобы его решение об увольнении было связано с отказом футбольного клуба поднимать зарплаты новичкам команды. Данные сообщения главный тренер «Урала» опроверг также в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
— Это абсолютная неправда. Тема даже не затрагивалась. Могу сказать на 100%, что решение связано с рекомендациями врачей. Во-первых, когда мы вели переговоры с руководством клуба, к которому отношусь с уважением, я понимал бюджет «СКА». Все-таки я там работал и знаю все моменты, что на данный момент там есть бюджет, но не такой, что кого захотел — того возьмешь. Когда мы встречались с генеральным директором и спортивным директором клуба, я все четко знал и понимал. Поэтому мое решение с этой версией никак не связано, — прокомментировал Сергей Юран.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о сформированном тренерском штабе ХК «Амур» на сезон 2026/27.