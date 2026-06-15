В Омске простились с тренером Леонидом Щукиным, воспитавшим чемпионов

На траурную церемонию пришли родные, друзья мастера спорта по хоккею, ветераны, воспитанники, министр спорта Алексей Ленберг, замминистра Иван Колесник. Последний отметил, что Щукин стоял у истоков «Авангарда», развивал ринкбол и флорбол, трижды приводил «Сибирь» к золоту. Капитан команды Александр Трофимов назвал тренера отцом, который всегда помогал и воспитывал. Легендарный хоккеист Евгений Шастин подчеркнул, что Щукин останется знаковым человеком для омского спорта.