Ряд стран выступили с предложением снять санкции против Ирана: но есть нюанс

Именно ядерная программа является камнем преткновения для Ирана и США при заключении мирного договора. Стороны обвиняют друг друга во лжи по этому вопросу. А Трамп продолжает переходить на язык угроз. Но в иранском МИД признали, что меморандум о мире с США никогда не был так близок к подписанию, как сейчас. В то же время стороны стараются не спекулировать на теме содержания сделки, подробности не раскрываются. Таким образом, до сих пор неизвестно о даже примерном содержании мирного договора.