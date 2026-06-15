Уклонисту из Совгавани, ухаживавшему за родственницей, смягчили наказание

В Советской Гавани суд оштрафовал местного жителя, который несколько раз не являлся в военкомат по повесткам без законных оснований. Уголовное дело рассмотрел Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. В суде он полностью признал вину и раскаялся.
При назначении наказания суд учёл явку с повинной, содействие расследованию, молодой возраст, положительную характеристику, а также то, что подсудимый ухаживает за больной престарелой родственницей. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.
По приговору суда уклонист должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.