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Уклонисту из Совгавани, ухаживавшему за родственницей, смягчили наказание

В суде он полностью признал вину и раскаялся.

В Советской Гавани суд оштрафовал местного жителя, который несколько раз не являлся в военкомат по повесткам без законных оснований. Уголовное дело рассмотрел Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. В суде он полностью признал вину и раскаялся.

При назначении наказания суд учёл явку с повинной, содействие расследованию, молодой возраст, положительную характеристику, а также то, что подсудимый ухаживает за больной престарелой родственницей. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

По приговору суда уклонист должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.