Уклонисту из Совгавани, ухаживавшему за родственницей, смягчили наказание

В Советской Гавани суд оштрафовал местного жителя, который несколько раз не являлся в военкомат по повесткам без законных оснований. Уголовное дело рассмотрел Советско-Гаванский городской суд Хабаровского края, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.