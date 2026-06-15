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Лео Бокерия перечислил основные причины детского ожирения

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия назвал две ключевые причины распространения ожирения среди детей и подростков.

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия назвал две ключевые причины распространения ожирения среди детей и подростков. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, основными факторами, способствующими набору лишнего веса у детей, остаются употребление фастфуда и недостаток физической активности.

Бокерия отметил, что проблема гиподинамии становится все более заметной на фоне изменений образа жизни молодежи. По его мнению, значительную часть времени подростки и молодые люди проводят за экранами электронных устройств.

Академик обратил внимание на то, что увлечение гаджетами нередко приводит к сокращению времени, которое дети могли бы посвящать прогулкам, спорту и другим видам активного досуга.

Эксперт подчеркнул, что сочетание малоподвижного образа жизни и регулярного потребления высококалорийной пищи создает условия для развития ожирения уже в раннем возрасте.

По словам Бокерии, проблема лишнего веса у детей требует внимания не только со стороны медицинского сообщества, но и родителей, поскольку пищевые привычки и уровень ежедневной физической активности во многом формируются именно в семье.

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