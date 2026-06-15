Утренние рейсы из Красноярска в Сочи и Краснодар задержали до позднего вечера

Так, рейс «Аэрофлота» в Краснодар перенесен с 6:45 на 19:55, вылет Nordwind Airlines в Сочи — с 9:20 на 23:05. Как сообщает «Город Прима», прилет из Сочи в Красноярск тоже сдвинут: NordStar ожидается в 14:10 вместо 4:55, Nordwind Airlines — в 21:15 вместо 7:50, рейс авиакомпании «Россия» — в 22:25 вместо 5:20.