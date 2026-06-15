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Утренние рейсы из Красноярска в Сочи и Краснодар задержали до позднего вечера

В Красноярске 15 июня задерживают рейсы по нескольким направлениям.

В Красноярске 15 июня задерживают рейсы по нескольким направлениям из-за беспилотной опасности в регионах.

Так, рейс «Аэрофлота» в Краснодар перенесен с 6:45 на 19:55, вылет Nordwind Airlines в Сочи — с 9:20 на 23:05. Как сообщает «Город Прима», прилет из Сочи в Красноярск тоже сдвинут: NordStar ожидается в 14:10 вместо 4:55, Nordwind Airlines — в 21:15 вместо 7:50, рейс авиакомпании «Россия» — в 22:25 вместо 5:20.

Сейчас воздушные гавани Сочи и Краснодара работают штатно, авиакомпании корректируют график и готовят суда к вылету.

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