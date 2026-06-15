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Над Ростовской областью уничтожены БПЛА

Ночью 15 июня в ходе отражения воздушной атаки беспилотники уничтожены в Таганроге, Азовском и Миллеровском районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрия Слюсарь.

Ночью 15 июня в ходе отражения воздушной атаки беспилотники уничтожены в Таганроге, Азовском и Миллеровском районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрия Слюсарь.

Как отмечается в сообщении, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

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