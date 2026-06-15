Депутат Гаврилов: в России нет запрета на глухие заборы между участками

По словам депутата, прежде чем устанавливать забор, необходимо выяснить региональные нормы, так как они могут различаться в зависимости от субъекта России. Демонтаж забора возможен только по решению суда, если будет доказано, что он существенно затеняет участок, нарушает вентиляцию или выходит за установленные границы, пишет Rt.