На Дону уничожены БПЛА в двух регионахх области

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область минувшей ночью были уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в городе Таганроге, а также в Миллеровском и Азовском районах.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Соответствующие службы продолжают сбор и уточнение данных.
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