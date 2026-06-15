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На Дону уничожены БПЛА в двух регионахх области

Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область минувшей ночью были уничтожены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в городе Таганроге, а также в Миллеровском и Азовском районах.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Соответствующие службы продолжают сбор и уточнение данных.

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