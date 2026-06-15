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Житель Хабаровского края получил срок за «лекарство» для суставов

В суде подсудимый полностью признал вину, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ.

В районе имени Лазо осудили жителя посёлка Дурмин, который хранил наркотическое средство в крупном размере. Мужчине назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

В суде подсудимый полностью признал вину, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ. Во время следствия он рассказывал, что в октябре 2025 года пошёл в лес за грибами и нашёл там кусты дикорастущей конопли.

Мужчина пояснял, что раньше коноплю не употреблял и знал, что её приобретение и хранение запрещены законом. По его словам, растение он взял из-за больных суставов: якобы давно прочитал, что из него можно делать отвар для примочек и компрессов.

Суд признал жителя Дурмина виновным по статье о незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта, совершённом в крупном размере. Приговор не обжаловался и уже вступил в законную силу.