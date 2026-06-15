Гастроэнтеролог Бутенко: в жаре уже через час окрошка становится опасной

Тем временем, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с RT разъяснила, как организовать режим питания в жаркую погоду. Основные приемы пищи лучше перенести на прохладное время суток, то есть завтракать до 08:00, обедать ближе к 11:00, а легкий ужин устраивать к 19:00.