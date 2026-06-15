Все находившиеся на борту пассажиры погибли в авиакатастрофе в США: самолёт упал на шоссе вблизи Канзас-Сити

В Бразилии 14 июня потерпели крушение два вертолета. Они столкнулись в воздухе и рухнули на землю. В авиакатастрофе погибли шесть человек. В числе жертв — известный американский певец Оливер Три. ЧП произошло в Рио-де-Жанейро. Оливер Три находился в Бразилии в рамках мирового турне. До трагедии он выступил в Сан-Паулу.